Закон об установке флага РФ в вузах и детсадах подписан президентом

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин подписал закон об обязанности всех образовательных организаций постоянно вывешивать флаг РФ.

Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации в субботу.

Сейчас федеральным конституционным законом установлено, что флаг РФ вывешен постоянно на зданиях общеобразовательных организаций независимо от форм собственности или установлен постоянно на их территориях, и это является обязанностью школ. Иные образовательные организации обладают только таким правом.

В целях "укрепления неразрывности и последовательности в процессе воспитания патриотизма, традиционных духовно-нравственных ценностей и общероссийской гражданской идентичности у обучающихся", принятым законом устанавливается, что флаг РФ должен быть "вывешен постоянно на зданиях образовательных организаций независимо от форм собственности или установлен постоянно на их территориях: детских садах, школах, колледжах, институтах, университетах и др.", отмечается в документе.

При размещении образовательных организаций, в том числе организаций дополнительного образования и организаций дополнительного профессионального образования не в отдельно стоящих зданиях, а в многоквартирных домах и других помещениях, флаг РФ постоянно будет установлен в помещениях таких организаций, являющихся их территорией, а "в праздничные дни будет дополнительно вывешен и на самих зданиях", говорится в законе.

Закон был разработан группой депутатов и сенаторов.