Поиск
ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 16:29

Закон об установке флага РФ в вузах и детсадах подписан президентом

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин подписал закон об обязанности всех образовательных организаций постоянно вывешивать флаг РФ.

Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации в субботу.

Сейчас федеральным конституционным законом установлено, что флаг РФ вывешен постоянно на зданиях общеобразовательных организаций независимо от форм собственности или установлен постоянно на их территориях, и это является обязанностью школ. Иные образовательные организации обладают только таким правом.

В целях "укрепления неразрывности и последовательности в процессе воспитания патриотизма, традиционных духовно-нравственных ценностей и общероссийской гражданской идентичности у обучающихся", принятым законом устанавливается, что флаг РФ должен быть "вывешен постоянно на зданиях образовательных организаций независимо от форм собственности или установлен постоянно на их территориях: детских садах, школах, колледжах, институтах, университетах и др.", отмечается в документе.

В РоссииЗакон об установке флага РФ в вузах и детсадах одобрен сенаторамиЧитать подробнее

При размещении образовательных организаций, в том числе организаций дополнительного образования и организаций дополнительного профессионального образования не в отдельно стоящих зданиях, а в многоквартирных домах и других помещениях, флаг РФ постоянно будет установлен в помещениях таких организаций, являющихся их территорией, а "в праздничные дни будет дополнительно вывешен и на самих зданиях", говорится в законе.

Закон был разработан группой депутатов и сенаторов.

Владимир Путин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Нападение на Crocus City Hall

Банки РФ пообещали списать всю задолженность погибших и пострадавших в Crocus

Банки РФ пообещали списать всю задолженность погибших и пострадавших в Crocus
Нападение на Crocus City Hall

Краснов заявил, что иностранные коллеги готовы сотрудничать с РФ в борьбе с террором

Нападение на Crocus City Hall

МЧС РФ начало публиковать списки погибших при теракте в Crocus City Hall

МЧС РФ начало публиковать списки погибших при теракте в Crocus City Hall
Нападение на Crocus City Hall

В МВД РФ опровергли слухи, что задержанные по делу Crocus оказались россиянами

Нападение на Crocus City Hall

Бастрыкин поручил представить к награде мужчину, обезвредившего террориста в Crocus

Бастрыкин поручил представить к награде мужчину, обезвредившего террориста в Crocus

Борисов сказал, что перенесенный запуск "Союза МС-25" прошел штатно

Нападение на Crocus City Hall

Голикова заявила о крайне тяжелом состоянии 16 пострадавших при теракте в Crocus

Нападение на Crocus City Hall

Число жертв теракта в Crocus City Hall возросло до 133

В Белгородской области за две недели от атак ВСУ погибли 24 человека

Нападение на Crocus City Hall

Путин заявил, что террористы после атаки на Crocus City Hall ехали на Украину

Путин заявил, что террористы после атаки на Crocus City Hall ехали на Украину