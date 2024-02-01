Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:52

В Думу внесен законопроект об обязанности школ и вузов вывешивать флаг РФ

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Законопроект о том, что государственный флаг РФ должен быть постоянно вывешен на зданиях образовательных организаций, внесен в Госдуму.

"Законопроектом предлагается установить, что государственный флаг РФ должен быть вывешен постоянно на зданиях образовательных организаций независимо от форм собственности или установлен постоянно на их территориях: детских садах, школах, колледжах, институтах, университетах и др." - говорится в пояснительной записке к законопроекту, размещенному в базе данных Госдумы в четверг.

В документе отмечается, что "при размещении образовательных организаций, в том числе организаций дополнительного образования и организаций дополнительного профессионального образования не в отдельно стоящих зданиях, а в многоквартирных домах и других помещениях, государственный флаг РФ постоянно будет установлен в помещениях таких организаций, являющихся их территорией, а в праздничные дни будет дополнительно вывешен и на самих зданиях".

Законопроект № 541931-8 внесен депутатами-единороссами Петром Толстым, Ольгой Казаковой, Сергеем Кабышевым, Василием Пискаревым, а также сенаторами и представителями других думских фракций.

Госдума
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: четверг, 1 февраля

Суд в Москве снова оштрафовал Amazon на 2 млн руб.

Суд в Москве снова оштрафовал Amazon на 2 млн руб.

ИРИ за два года направил на поддержку создания отечественного контента 45 млрд рублей

Правительству предложили разгрузить Восточный полигон РЖД за счет рек Сибири

Цифровой помощник на "Госуслугах" получит отечественный ИИ в 2024 году

Цифровой помощник на "Госуслугах" получит отечественный ИИ в 2024 году

АСТ приостановило выплаты Улицкой за ее книги

АСТ приостановило выплаты Улицкой за ее книги

В МИД РФ убеждены в необходимости судить за поддержку и финансирование Киева

В сейсмоактивной зоне у Байкала захотели сократить сеть сейсмостанций

В сейсмоактивной зоне у Байкала захотели сократить сеть сейсмостанций

Либерализация доступа к российскому шельфу исключена из нацплана развития конкуренции

С начала СВО на оборонные предприятия пришли работать больше 0,5 млн человек

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });