В Думу внесен законопроект об обязанности школ и вузов вывешивать флаг РФ

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Законопроект о том, что государственный флаг РФ должен быть постоянно вывешен на зданиях образовательных организаций, внесен в Госдуму.

"Законопроектом предлагается установить, что государственный флаг РФ должен быть вывешен постоянно на зданиях образовательных организаций независимо от форм собственности или установлен постоянно на их территориях: детских садах, школах, колледжах, институтах, университетах и др." - говорится в пояснительной записке к законопроекту, размещенному в базе данных Госдумы в четверг.

В документе отмечается, что "при размещении образовательных организаций, в том числе организаций дополнительного образования и организаций дополнительного профессионального образования не в отдельно стоящих зданиях, а в многоквартирных домах и других помещениях, государственный флаг РФ постоянно будет установлен в помещениях таких организаций, являющихся их территорией, а в праздничные дни будет дополнительно вывешен и на самих зданиях".

Законопроект № 541931-8 внесен депутатами-единороссами Петром Толстым, Ольгой Казаковой, Сергеем Кабышевым, Василием Пискаревым, а также сенаторами и представителями других думских фракций.