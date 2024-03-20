Закон об установке флага РФ в вузах и детсадах одобрен сенаторами

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Совет Федерации на заседании в среду проголосовал за закон об обязанности всех образовательных организаций постоянно вывешивать флаг РФ.

Сейчас федеральным конституционным законом установлено, что флаг РФ вывешен постоянно на зданиях общеобразовательных организаций независимо от форм собственности или установлен постоянно на их территориях, и это является обязанностью школ. Иные образовательные организации обладают только таким правом.

В целях "укрепления неразрывности и последовательности в процессе воспитания патриотизма, традиционных духовно-нравственных ценностей и общероссийской гражданской идентичности у обучающихся", принятым законом устанавливается, что флаг РФ должен быть "вывешен постоянно на зданиях образовательных организаций независимо от форм собственности или установлен постоянно на их территориях: детских садах, школах, колледжах, институтах, университетах и др.", отмечается в документе.

При размещении образовательных организаций, в том числе организаций дополнительного образования и организаций дополнительного профессионального образования не в отдельно стоящих зданиях, а в многоквартирных домах и других помещениях, флаг РФ постоянно будет установлен в помещениях таких организаций, являющихся их территорией, а "в праздничные дни будет дополнительно вывешен и на самих зданиях", говорится в законе.

Законопроект был внесен группой депутатов и сенаторов.