В очередях к Крымскому мосту скопилось более полутысячи машин

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Проезда через досмотровые пункты на Крымском мосту ожидают более пятисот автомобилей, сообщает телеграм-канал, освещающий ситуацию на автомобильных подходах к мосту.

В очереди со стороны Тамани находится 300 транспортных средств. В очереди со стороны Керчи находится 204 транспортных средства.

Уточняется, что ожидание в очередях с обеих сторон оценивается в час.

Крымский мост перекрывался ночью и рано утром в воскресенье, но это не привело к образованию больших очередей. Машины на пунктах досмотра стали скапливаться с 13:00, к 15:00 в них было уже более 400 автомобилей.