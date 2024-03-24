Поиск
ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 17:03

В очередях к Крымскому мосту скопилось более полутысячи машин

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Проезда через досмотровые пункты на Крымском мосту ожидают более пятисот автомобилей, сообщает телеграм-канал, освещающий ситуацию на автомобильных подходах к мосту.

В очереди со стороны Тамани находится 300 транспортных средств. В очереди со стороны Керчи находится 204 транспортных средства.

Уточняется, что ожидание в очередях с обеих сторон оценивается в час.

Крымский мост перекрывался ночью и рано утром в воскресенье, но это не привело к образованию больших очередей. Машины на пунктах досмотра стали скапливаться с 13:00, к 15:00 в них было уже более 400 автомобилей.

Крымский мост Керчь Тамань
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Нападение на Crocus City Hall

Следствие по теракту в Crocus просит суд арестовать задержанных фигурантов

Нападение на Crocus City Hall

Число погибших при теракте в Crocus City Hall увеличилось до 137 человек

Число погибших при теракте в Crocus City Hall увеличилось до 137 человек
Нападение на Crocus City Hall

В Москве началась процедура опознания погибших в Crocus City Hall

МиГ-31 не допустил нарушения границы РФ самолетами США в районе Баренцева моря

Нападение на Crocus City Hall

Имущественные риски Crocus City Hall были застрахованы в "Ингосстрахе"

Имущественные риски Crocus City Hall были застрахованы в "Ингосстрахе"
Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило об ударе по объектам электроэнергетики Украины

Минобороны РФ сообщило об ударе по объектам электроэнергетики Украины
Нападение на Crocus City Hall

Помощница директора группы "Пикник" Екатерина Кушнер погибла в Crocus City Hall

Нападение на Crocus City Hall

В Минздраве сообщили, что на стационарном лечении 110 пострадавших в Crocus

Нападение на Crocus City Hall

Путин проведет совещание с членами Совбеза РФ, посвященное теракту в Crocus

Путин проведет совещание с членами Совбеза РФ, посвященное теракту в Crocus
Нападение на Crocus City Hall

Спасатели сделали проем в стене Crocus для прохода тяжелой техники

Спасатели сделали проем в стене Crocus для прохода тяжелой техники
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });