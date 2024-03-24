Очереди автомашин перед Крымским мостом устранены

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Очереди к досмотровым пунктам при въезде на Крымский мост полностью ликвидированы в воскресенье, сообщает телеграм-канал, освещающий ситуацию на автомобильных подходах к мосту.

"21:00. С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет", - говорится в сообщении.

Крымский мост перекрывался ночью и рано утром в воскресенье, но это не привело к образованию больших очередей. Машины на пунктах досмотра стали скапливаться с 13:00. К 15:00 в них было уже более 400 автомобилей, к 17:00 - более 500.

Проезд по Крымскому мосту разрешен для легковых автомобилей и автобусов. Они проходят ручной досмотр или стационарный сканер, на который направляются загруженные машины. В сообщениях об очередях речь идет о количестве машин, ожидающих ручного досмотра. С каждой стороны моста действует более 40 постов ручного досмотра сотрудниками транспортной безопасности.