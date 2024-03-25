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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 00:03

Мишустин встретится в понедельник с руководством думских фракций КПРФ и ЛДПР

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 25 марта проведет первые консультации с депутатами Госдумы в рамках подготовки к ежегодному отчету кабмина в нижней палате парламента.

"Встречи с руководящим составом, а также представителями фракций КПРФ и ЛДПР из числа глав комитетов Госдумы состоятся в здании правительства", - говорится в сообщении, размещенном на правительственном сайте.

Рабочие консультации с депутатами в преддверии ежегодного отчета позволяют обеспечить эффективное взаимодействие правительства с парламентариями, в том числе для обсуждения поднимаемых ими вопросов, отмечается в сообщении. Впервые такой формат подготовки к отчету был опробован в 2021 году.

ЛДПР КПРФ Михаил Мишустин
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