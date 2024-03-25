Минобороны РФ сообщило об отражении десяти контратак на авдеевском направлении

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Вооруженные силы России за минувшие сутки улучшили положение на авдеевском направлении, отразили десять атак украинских войск, сообщает министерство обороны РФ в понедельник.

"На авдеевском направлении в результате успешных действий подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю и отразили 10 контратак штурмовых групп 25-й воздушно-десантной, 59-й мотопехотной, 53-й, 47-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новгородское, Уманское, Тоненькое, Семеновка, Первомайское и Бердычи Донецкой народной республики (ДНР)", - говорится в сообщении.

На этом направлении противник потерял до 120 военнослужащих, шесть танков, две боевые бронированные машины и два автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка "Акация", гаубица Д-20, противотанковая пушка "Рапира", радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-48, говорится в сводке.

"На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" улучшили тактическое положение и нанесли огневое поражение формированиям 102-й, 121-й и 128-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Малиновка Запорожской области, Старомайорское и Макаровка (ДНР). Потери противника составили до 110 военнослужащих и три автомобиля", - информирует Минобороны России.

По его данным, на купянском направлении подразделениями "Западной" группировки войск отражена атака штурмовой группы 57-й мотопехотной бригады ВСУ в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области. Потери ВСУ составили до 20 военнослужащих, два автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".

"На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск в результате активных действий заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 3-й штурмовой, 79-й десантно-штурмовой, 56-й мотопехотной, 24-й, 28-й,30-й механизированных, 46-й и 81-й аэромобильных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской народной республики, Клещеевка, Андреевка, Миньковка, Максимильяновка и Новомихайловка (ДНР). ВСУ потеряли до 175 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, в том числе боевая машина пехоты Bradley и три автомобиля. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: две самоходные артиллерийские установки Krab польского производства, противотанковая пушка "Рапира", а также две станции радиоэлектронной борьбы: "Нота" и "Анклав-Н", - говорится в сообщении.

На херсонском направлении подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 28-й, 65-й и 118-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Работино, Нестерянка Запорожской области и Тягинка Херсонской области. ВСУ потеряли до 40 военнослужащих и девять пикапов, говорится в сводке.

Российские военные заявили, что за минувшие сутки в зоне специальной военной операции на Украине средствами противовоздушной обороны уничтожены 103 украинских беспилотника, а также 31 реактивный снаряд систем залпового огня HIMARS, Vampire и "Ураган".

По данным ведомства, за сутки оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ поражены живая сила и военная техника ВСУ в 142 районах.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 577 самолетов, 270 вертолетов, 17011 беспилотных летательных аппаратов, 489 зенитных ракетных комплексов, 15598 танков и других боевых бронированных машин, 1256 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8521 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 20192 единицы специальной военной автомобильной техники", - заявили в министерстве обороны РФ.