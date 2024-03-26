Песков заявил, что Москва открыта к диалогу с Вашингтоном

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Россия открыта для диалога с США, но все проблемы необходимо обсуждать в комплексе, заявили в Кремле.

"Наш президент неоднократно повторял - мы открыты для диалога, что мы считаем необходимым обсуждать все вопросы в комплексе. Нельзя одни вопросы выдирать из общего контекста, который сейчас доминирует в наших двусторонних отношениях (с США)", - сказал во вторник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Поэтому открытость к диалогу и политическая воля у нас присутствует, но мы за комплексное обсуждение всех вопросов", - подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

Ранее посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил, что договорился о контактах с представителями американской администрации на следующей неделе по вопросам двусторонних отношений.