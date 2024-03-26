Генпрокурор РФ потребовал жестко реагировать на проявления экстремизма и терроризма

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Генпрокурор РФ Игорь Краснов потребовал от подчиненных жестко и оперативно реагировать на проявления экстремизма и терроризма, отметил беспрецедентное нарастание этих угроз в минувшем году.

"В минувшем году в условиях беспрецедентного нарастания экстремистских и террористических угроз активизировалась работа всех уполномоченных органов по их предотвращению", - сказал Краснов во вторник, выступая на коллегии ведомства.

По его словам, попытки втянуть россиян в деструктивные акции и процессы не ослабевают.

"Яркий пример - события в Дагестане, когда буквально по щелчку пальцев из-за рубежа более тысячи местных жителей откликнулись на размещенные в телеграм-каналах призывы к насилию, проявив при этом небывалую агрессию. Аналогичные события уже в начале этого года произошли в Башкортостане", - сказал Краснов.

Он потребовал от подчиненных жестко пресекать любые подобные проявления, повысить спрос со всех субъектов профилактики за проводимую ими превентивную работу.

"Особое внимание обратите на деятельность органов власти и правоохранительных ведомств с точки зрения оперативности их реагирования на возникающие угрозы, в первую очередь, под воздействием национальных и религиозных факторов. Неоправданное промедление в таких случаях можно рассматривать и как форму скрытого соучастия с целью повлиять на устойчивость общественно-политической ситуации в регионе",- заявил генпрокурор.

Он назвал произошедший на прошлой неделе теракт в Crocus City Hall новым вызовом для правоохранительной системы в России, потребовал принять исчерпывающие меры для предотвращения повторения подобных атак.

"С учетом очевидного повышения уровня террористических угроз в целом по стране необходимо средствами надзора обязать органы исполнительной власти актуализировать паспорта их безопасности", - сказал Краснов.

Он заявил, что при оценке уязвимости "неприемлема формальная констатация соблюдения требований к обеспечению таких объектов средствами охраны, условий лицензирования".

Генпрокурор подчеркнул, что в зоне особого внимания прокуроров должны быть все места проведения массовых мероприятий, объекты критической и транспортной инфраструктуры.