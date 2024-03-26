Суды РФ в 2023 г. удовлетворили иски об изъятии имущества у чиновников-взяточников на 400 млрд руб.

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Иски на изъятие незаконно нажитого имущества чиновников-коррупционеров на 400 млрд рублей удовлетворены судами в 2023 году, большая часть из них - уже взыскана в госбюджет, сообщил генпрокурор России Игорь Краснов.

"За год коррупционеры лишились почти 4 тыс. объектов недвижимости, автомобилей и иного дорогостоящего имущества, приобретенного на неподтвержденные доходы. Всего судами удовлетворены антикоррупционные иски прокуроров на сумму свыше 400 млрд рублей. Большая часть уже взыскана и поступила в бюджет", - сказал Краснов на итоговой коллегии Генпрокуратуры РФ во вторник.

Он также отметил, что почти 50 тыс. нарушивших антикоррупционные запреты должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, свыше 560 - уволены в связи с утратой доверия.

По словам генпрокурора, "у этой работы есть четко выраженная профилактическая составляющая". "Когда очевидны возможность лишиться имущества, быть пораженным в правах, приоритетным становится законопослушное поведение, особенно с учетом мер, принимаемых для повышения престижа государственной и муниципальной службы", - пояснил Краснов.

В этой связи он потребовал "жестко реагировать на каждый случай несоблюдения должностными лицами предусмотренных законом ограничений, добиваться обеспечения неотвратимости ответственности за коррупционное поведение независимо от чинов и рангов".