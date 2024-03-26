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Депутаты хотят уточнить минимальный срок владения участком земли при его разделе

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Депутаты внесли в Госдуму законопроект, который предлагает изменить правила определения минимального срока владения земельным участком при изъятии его части для государственных нужд.

Документ (№584777-8) размещен в электронной базе данных парламента.

Согласно тексту законопроекта, если гражданин получил право собственности на земельный участок после того, как часть его прежнего участка была изъята для государственных или муниципальных нужд, то минимальный срок владения новым участком начинается с момента, когда человек стал владельцем старого участка. "В минимальный предельный срок владения земельным участком, образованным в результате раздела исходного земельного участка в связи с изъятием для государственных и муниципальных нужд, включается срок нахождения в собственности налогоплательщика такого исходного земельного участка, из которого был образован указанный земельный участок", - говорится во внесенном законопроекте.

Документ внесен вместе с положительным заключением правительства.

В случае принятия закон вступит в силу со дня его официального опубликования.

Минимальный срок владения учитывается при расчете налогов в случае продажи недвижимого имущества. Так, не нужно платить налог на доходы в случае продажи недвижимого имущества, которое находилось в собственности налогоплательщика в течение минимального предельного срока владения - пяти лет. При этом минимальный срок может составлять три года при наследовании или по договору дарения от члена семьи или близкого родственника; в результате приватизации; плательщиком ренты в результате передачи имущества по договору пожизненного содержания с иждивением; в собственности у гражданина (включая совместную собственность супругов), если на дату госрегистрации перехода права собственности на проданное имущество не находится иного жилого помещения. Для иного имущества (гараж, автомобиль и т.д.) минимальный срок владения составляет три года.

Госдума
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