Путин отметил действия Росгвардии по обеспечению безопасности в ходе избирательных кампаний

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Росгвардия при обеспечении безопасности в ходе избирательных кампаний всех уровней действовала четко и слаженно, отметил президент России Владимир Путин в видеообращении по случаю Дня войск национальной гвардии.

"Вы обеспечивали безопасность в ходе избирательных кампаний всех уровней, включая выборы Президента России, чётко и слаженно действовали при проведении крупнейших мероприятий и форумов, в том числе таких, как турнир "Игры будущего" и Всемирный фестиваль молодёжи", - сказал Путин в видеообращении, опубликованном на сайте Кремля.

Президент также отметил операции Росгвардии по уничтожению диверсионных групп, обеспечение Росгвардией надёжной работы армейских коммуникаций, безопасности тыла частей и подразделений.