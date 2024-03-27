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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 13:54

Путин провел телефонный разговор с руководителем Мали

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин и президент переходного периода Республики Мали Ассими Гойта в ходе телефонного разговора обсудили укрепление двусторонних связей, в том числе в энергетике, АПК и горнодобыче, сообщила пресс-служба Кремля.

"Обсуждены дальнейшие шаги по укреплению российско-малийских связей в различных областях, включая реализацию совместных проектов в энергетике, сельском хозяйстве, горнодобывающем секторе. Ассими Гойта выразил особую признательность за безвозмездные российские поставки пшеницы, удобрений и топлива", - говорится в сообщении.

Гойта "решительно осудил террористический акт в Crocus City Hall, выразил глубокие соболезнования россиянам", отмечается в сообщении.

В нем сказано, что "проведен обстоятельный обмен мнениями в контексте неспокойной ситуации в Сахаро-Сахельском регионе. Условлено активизировать практическое взаимодействие на контртеррористическом треке".

Владимир Путин Мали Ассими Гойта
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