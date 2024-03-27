Законопроект о рекламе в космосе прошел в Госдуме I чтение

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении законопроект, который позволяет государственной корпорации "Роскосмос" размещать наружную рекламу на объектах космической инфраструктуры. Предполагается, что заказчиками космической рекламы будут крупные российские банки и страховые компании.

Документ (№465445-8) был внесен в парламент группой сенаторов и депутатов в ноябре 2023 г.

Законопроект наделяет корпорацию "Роскосмос" правом продвижения и проведения рекламных кампаний, включая установку и эксплуатацию наружной рекламы на объектах космической инфраструктуры, а также размещение рекламы на космической технике. Договоры на установку рекламных конструкций на объектах космической инфраструктуры в федеральной собственности будут заключаться без проведения торгов. Прибыль предлагается делить пополам: половина будет направлена в федеральный бюджет в качестве неналоговых доходов, половина - на формирование специальных резервных фондов "Роскосмоса", говорится в пояснительных материалах. При этом соответствующих поправок в Бюджетный кодекс внесено не было.

Вопрос направления средств, полученных от рекламы в космосе, ранее поднимало в своем заключении правительство РФ. "В материалах к законопроекту указано, что принятие федерального закона приведет к получению дополнительных доходов федерального бюджета, однако сведения, подтверждающие объем указанных дополнительных доходов, не представлены", - говорилось в заключении. Также правительство предлагало продавать рекламу в космосе через процедуру проведения торгов.

Комитет Госдумы по экономической политике, который является профильным по законопроекту, также отметил, что в соответствии со ст. 51 Бюджетного кодекса РФ доходы от использования имущества, находящегося в государственной собственности, подлежат зачислению в федеральный бюджет по нормативу 100%.

Среди заказчиков рекламы авторы законопроекта видят банки и страховые компании РФ. "Госкорпорацией "Роскосмос" проведены исследования потенциального спроса на наружную рекламу на объектах космической инфраструктуры и рекламу на космической технике, по итогам которых подтверждена заинтересованность крупных российских банков и страховых компаний. Кроме того, организации изъявили желание принять участие в создании названий для космических кораблей и аппаратов, что также может стать дополнительным источником дохода", - говорится в пояснительной записке к документу.

По оценке "Роскосмоса", потенциальный доход от реализации таких проектов может составить до 200 млн руб. ежегодно от размещения рекламы на космической технике и до 5 млн рублей ежегодно от установки или эксплуатации наружной рекламы на объектах космической инфраструктуры.

История рекламы в космосе

Комитет по собственности Госдумы в своем заключении напоминал, что реклама в космосе традиционно является стабильным источником получения участниками космической деятельности дополнительных доходов.

"Так, в начале 1990-х годов выходившие в открытый космос со станции "Мир" космонавты продемонстрировали метровый макет банки "Pepsi-Cola", в 2001 году на обтекателе ракеты-носителя, доставляющей к международной космической станции (МКС) пилотируемый российский модуль "Звезда", размещалось трехметровое изображение эмблемы компании "Pizza-Hut". Позже на МКС проводились съемки рекламного ролика авиакомпании "S7", а в 2021 году госкорпорация "Роскосмос" разместила баннер на ракете-носителе, и экипаж космической станции в прямом телевизионном эфире с орбиты поздравил ПАО "Сбербанк России" со 180-летием. В 2022 году на МКС был снят полнометражный художественный фильм "Вызов"", - перечислял комитет.