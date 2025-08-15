Комитет Госдумы решил уточнить параметры размещения рекламы в космосе

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по экономической политике доработал ко второму чтению законопроект, позволяющий госкорпорации "Роскосмос" размещать рекламу на космических объектах и исключил норму о заключении договоров на рекламу без проведения торгов.

Доработанный законопроект № 465445-8 размещен в электронной базе данных парламента. Документ был внесен в парламент группой сенаторов и депутатов в ноябре 2023 года и принят в первом чтении в марте 2024 года.

Законопроект наделяет корпорацию "Роскосмос" правом продвижения и проведения рекламных кампаний, включая установку и эксплуатацию наружной рекламы на объектах космической инфраструктуры, а также размещение рекламы на космической технике. Договоры на установку рекламных конструкций на объектах космической инфраструктуры в федеральной собственности будут заключаться без проведения торгов, говорилось в первом чтении.

В тексте второго чтения уточняется, что размещение рекламы без торгов на космических объектах, находящихся в федеральной собственности, допустимо только в случаях, прямо предусмотренных законодательством. В остальных случаях договоры должны заключаться через процедуру торгов. В ситуациях, когда продажа рекламы без торгов разрешена, - размер и сроки платежей устанавливает правительство, а все поступления зачисляются в федеральный бюджет.

В пояснительной записке к документу отмечалось, что прибыль от рекламы в космосе предлагается делить пополам: половина будет направлена в федеральный бюджет в качестве неналоговых доходов, половина - на формирование специальных резервных фондов "Роскосмоса". При этом соответствующих поправок в Бюджетный кодекс внесено не было.

Вопрос направления средств, полученных от рекламы в космосе, ранее поднимало в своем заключении правительство РФ. "В материалах к законопроекту указано, что принятие федерального закона приведет к получению дополнительных доходов федерального бюджета, однако сведения, подтверждающие объем указанных дополнительных доходов, не представлены", - говорилось в заключении. Также правительство предлагало продавать рекламу в космосе через процедуру проведения торгов.

Комитет Госдумы по экономической политике, который является профильным по законопроекту, также отмечал, что в соответствии со статьей 51 Бюджетного кодекса доходы от использования имущества, находящегося в государственной собственности, подлежат зачислению в федеральный бюджет по нормативу 100%.

Среди заказчиков рекламы авторы законопроекта видят банки и страховые компании. "Госкорпорацией "Роскосмос" проведены исследования потенциального спроса на наружную рекламу на объектах космической инфраструктуры и рекламу на космической технике, по итогам которых подтверждена заинтересованность крупных российских банков и страховых компаний. Кроме того, организации изъявили желание принять участие в создании названий для космических кораблей и аппаратов, что также может стать дополнительным источником дохода", - говорится в пояснительной записке к документу.

По оценке "Роскосмоса", потенциальный доход от реализации таких проектов может составить до 200 млн рублей ежегодно от размещения рекламы на космической технике и до 5 млн рублей ежегодно от установки или эксплуатации наружной рекламы на объектах космической инфраструктуры.

Комитет по собственности Госдумы в своем заключении напоминал, что реклама в космосе традиционно является стабильным источником получения участниками космической деятельности дополнительных доходов.

"Так, в начале 1990-х годов выходившие в открытый космос со станции "Мир" космонавты продемонстрировали метровый макет банки Pepsi-Cola, в 2001 году на обтекателе ракеты-носителя, доставляющей к международной космической станции (МКС) пилотируемый российский модуль "Звезда", размещалось трехметровое изображение эмблемы компании Pizza-Hut. Позже на МКС проводились съемки рекламного ролика авиакомпании "S7", а в 2021 году госкорпорация "Роскосмос" разместила баннер на ракете-носителе, и экипаж космической станции в прямом телевизионном эфире с орбиты поздравил ПАО "Сбербанк России" со 180-летием. В 2022 году на МКС был снят полнометражный художественный фильм "Вызов"", - перечислял комитет.

Законопроект планируется рассмотреть во втором чтении на пленарном заседании Госдумы 17 сентября. В случае принятия он вступит в силу с 1 января 2026 года.