Путин прибыл в Торжок, где встретится с деятелями культуры

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин прибыл в город Торжок, сообщил журналистам пресс- секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Владимир Путин прибыл в город Торжок Тверской области. Его посещение связано с отмечавшимся накануне Днем работника культуры. Свое посещение Торжка президент начал с выставочного комплекса "Музейные ряды" Всероссийского историко-этнографического музея", - сказал Песков.

Он отметил, что глава государства "осмотрел экспозицию музея, ознакомился с уникальной коллекцией берестяных грамот, другими экспонатами". "После этого Путин намерен посетить музейный комплекс "Гостиница Пожарских" того же Всероссийского историко-этнографического музея, где он проведет встречу с работниками культуры Тверской области", - сказал Песков.

Он сообщил, что это будет "достаточно подробная встреча, свободный разговор". "После этого также в программе посещения у Путина запланирована беседа с губернатором Тверской области Игорем Руденей. И отдельно президент посетит государственный центр боевого применения и переучивания летного состава министерства обороны Российской Федерации", - добавил пресс-секретарь.