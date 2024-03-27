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Минпромторг РФ предложил продлить квоты на экспорт удобрений до 30 ноября

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Минпромторг РФ предлагает продлить действие квот на экспорт азотных и сложных удобрений на период с 1 июня по 30 ноября 2024 года.

Соответствующий проект постановления правительства, подготовленный министерством, размещен на портале regulation.gov.ru.

Общий размер экспортных квот на этот период, согласно проекту, составит почти 19,8 млн тонн, в том числе для азотных удобрений (карбамида, карбамидо-аммиачной смеси, аммиачной селитры) - 12,5 млн тонн, для сложных удобрений (коды ТН ВЭД 3105 20 100 0, 3105 20 900 0, 3105 40 000 0 и 3105 59 000 0) - 7,3 млн тонн.

Нетарифные квоты на экспорт азотных и сложных удобрений из России были введены с 1 декабря 2021 года в качестве одной из мер по сдерживанию роста цен на продовольствие. В настоящее время ограничения действуют по 31 мая 2024 года. Общий объем квот на период с 1 декабря 2023 года по 31 мая 2024 года составляет 16,95 млн тонн.

Минпромторг
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