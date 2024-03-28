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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 11:01

В ЛНР запретили продажу алкоголя в прифронтовых городах

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник подписал указ о запрете продажи алкоголя в прифронтовых городах Сватово и Кременная, а также Северодонецке, Лисичанске и Рубежном.

"Установить на территории Кременского и Сватовского муниципальных округов, а также городских округов город Лисичанск, город Рубежное и город Северодонецк Луганской народной республики полный запрет на розничную продажу алкогольной продукции", - говорится в тексте указа Пасечника, опубликованного на его официальном сайте.

Контроль за исполнением указа возложен на командующего 2-м армейским корпусом 8-й общевойсковой армии Южного военного округа Вооруженных сил РФ, министра внутренних дел ЛНР.

Леонид Пасечник ЛНР
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