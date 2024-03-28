Россельхознадзор в 2023 г. выявил более 2 тыс. несуществующих предприятий

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Россельхознадзор в 2023 году выявил 2266 несуществующих производственных предприятий и организаций торговли, то есть фантомов, сообщается в презентации ведомства на заседании годовой коллегии в четверг.

В 2022 году их было 2091, в 2021-м - 3041, в 2020-м - 2802, в 2019-м - 284.

Кроме того, как сообщается в материалах, в 2023 году более 52 тыс. пользователей были заблокированы за допущение различных ошибок при оформлении ветеринарных сопроводительных документов.

В 2023 году ведомство также выявило более 269 тыс. случаев перемещения товаров, используемых для легализации неизвестного сырья и продукции, продления сроков годности товаров, ввода в оборот фальсификата или продукции с истекшим сроком годности.

Россельхознадзор также сообщил, что в рамках контроля за импортом было проверено 2,5 млн тонн продукции животноводства, включая 21,1 млн голов скота из 93 стран. Не было допущено к ввозу 21,4 тыс. тонн. Растительной продукции было проверено 11,1 млн тонн, включая 2,5 млрд штук посадочного материала и свежесрезанных цветов. Не допущено к ввозу 17,1 тыс. тонн. В результате был предотвращен экономический ущерб на 460 млрд рублей.