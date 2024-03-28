В Думе готовят законопроекты по профилактике подростковой травли

Депутаты также хотят ограничить информацию об обстоятельствах и мотивах массовых убийств в школах

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - В Госдуме обсудили возможность введения ответственности за травлю и вовлечение в преступные действия молодежи в интернете, заявил председатель комитета нижней палаты по молодежной политике Артем Метелев.

"Готовятся несколько законопроектов. Первый - об ограничении распространения информации об обстоятельствах, мотивах преступников, которые устраивают расстрелы в образовательных организациях, чтобы были только сухие сводки новостей. Второй законопроект касается профилактики подростковой травли", - сказал Метелев журналистам по итогам совместного заседания его комитета и комитета по противодействию коррупции в четверг.

Он отметил, что предлагается создать систему, чтобы в отношении подростков проводилась индивидуальная профилактическая работа, "была введена обязанность информировать полицию о случаях травли в школах, вводить в школах соответствующую дисциплину для педагогов - как им себя вести, когда они видят травлю".

"Обсуждали необходимость посмотреть, как можно криминализировать действия людей, которые, в том числе совершают кибертравлю, если это потом приводит к трагедии, суициду ребенка, либо расстрелам, другим преступлениям. Важно чтобы тот, кто провоцирует, оскорбляет, понимал свою ответственность. Сейчас ответственности в законодательстве нет. Представители правоохранительных органов считают, что такое должно быть", - сказал Метелев.

Также, по его словам, обсуждается введение ответственности за предоставление сотрудниками компании злоумышленникам доступа к персональной информации клиентов, которая потом используется для совершения преступлений.