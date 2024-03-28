Путин призвал выделить производство оборудования для туризма в отдельный проект

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин предложил выделить в отдельный федеральный проект производство в России необходимого для туризма оборудования и товаров.

"Также в рамках профильного нацпроекта предлагаю сформировать отдельный федеральный проект по выпуску отечественной продукции для туристической сферы. Это канатные дороги, кабинки, ратраки для горных лыж, для горнолыжных курортов, аттракционы для парков развлечений, аквапарков и так далее", - сказал он на совещании с членами правительства, посвященном развитию туризма.

"Здесь нужны и собственные технологии, и новые производственные мощности. Рассчитываю, что Минпромторг запустит конкретные механизмы поддержки в рамках имеющихся у ведомства инструментов. Повторю еще раз. Развитие туризма должно стать серьезным стимулом создания действительно передовых разработок и продуктов в промышленности, в строительстве и, конечно, в сфере творческих индустрий", - добавил Путин.

Президент напомнил, что в связи с событиями на украинском направлении против России введены санкции.

"Ну и мы видим, там, где государству российскому нужно добиваться успеха, мы делаем это, добиваемся. Здесь то же самое нужно сделать. Если что-то сейчас трудно купить, ясно, что всё купить невозможно. Ясно, что приходится там что-то переплачивать и по сложным логистическим маршрутам что-то доставлять. Но там, где можно производить самим, нужно воспользоваться этой ситуацией и сделать всё для того, чтобы наш собственный российский бизнес мог это сделать. Надо их поддержать. И рабочие места будут дополнительно заняты, и технологии будут развиваться", - подчеркнул он.

Президент призвал уделить особое внимание продвижению отечественных брендов экипировки, других товаров для туризма в рамках конкурса "Знай наших", а также предметно нацелить работу в сфере туризма на расширение потенциала субъектов с пока еще невысоким уровнем социально-экономического развития.