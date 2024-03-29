Поиск
ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 17:30

Минпромторг РФ заявил о регулярных поставках препарата "Фиасп" для диабетиков

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Оригинальный препарат для диабетиков "Фиасп" датской компании "Ново Нордиск" регулярно поступает на российский рынок, последняя крупная поставка (более 90 тыс. упаковок) была в январе текущего года, сообщили в Минпромторге России.

В пресс-службе министерства заявили, что у "Фиаспа" есть несколько биоаналогов, в том числе отечественных. Это два препарата компании "Герофарм", а также один - производства завода "Медсинтез". Все три выпускаются в России по полному циклу.

В сообщении Минпромторга РФ говорится, что отечественные производители имеют достаточные мощности для обеспечения годовой потребности системы здравоохранения России, например, "Герофарм" может выпускать более 1 млн упаковок препарата в год.

По данным Центра развития перспективных технологий (оператор единой национальной системы маркировки и прослеживаемости), в России остатки лекарственных препаратов с международным непатентованным наименованием (МНН) инсулин аспарт составляют более 1 млн упаковок.

Ранее "Коммерсантъ" сообщал, что в России взрослые пациенты с диабетом столкнулись с трудностями в получении сверхбыстрого инсулина аспарт "Фиасп". В материале отмечалось, что в первом квартале текущего года госзакупки препарата сократились на 95%.

В Росздравнадзоре сообщили "Интерфаксу", что с 2021 по 2024 год отмечается устойчивый выпуск в гражданский оборот препарата с МНН инсулин аспарт как отечественного, так и зарубежного производства. Сведений от производителей о прекращении поставок в Минздрав России и Росздравнадзор не поступало. Зарегистрировано шесть препаратов с таким МНН, три отечественного производства и три - зарубежного.

Минпромторг РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Нападение на Crocus City Hall

Суд арестовал девятого фигуранта дела о теракте в Crocus City Hall

Суд арестовал девятого фигуранта дела о теракте в Crocus City Hall

РФ вышлет сотрудника молдавского посольства

Нападение на Crocus City Hall

Следствие попросило арестовать девятого фигуранта дела о теракте в Crocus

Следствие попросило арестовать девятого фигуранта дела о теракте в Crocus

Глава "Газпром нефти" считает существующие мощности нефтепереработки достаточными

Глава "Газпром нефти" считает существующие мощности нефтепереработки достаточными
Нападение на Crocus City Hall

В больнице умер еще один пострадавший при теракте в Crocus City Hall

Нападение на Crocus City Hall

Число обратившихся за медпомощью пострадавших в Crocus City Hall может вырасти

Число обратившихся за медпомощью пострадавших в Crocus City Hall может вырасти

Голикова предложила скорректировать закон о защите прав потребителей

Глава Роспотребнадзора заявила о сохраняющейся в мире сложной эпидобстановке

Срочники будут служить в соединениях и частях на территории России

Срочники будут служить в соединениях и частях на территории России
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });