Минпромторг РФ заявил о регулярных поставках препарата "Фиасп" для диабетиков

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Оригинальный препарат для диабетиков "Фиасп" датской компании "Ново Нордиск" регулярно поступает на российский рынок, последняя крупная поставка (более 90 тыс. упаковок) была в январе текущего года, сообщили в Минпромторге России.

В пресс-службе министерства заявили, что у "Фиаспа" есть несколько биоаналогов, в том числе отечественных. Это два препарата компании "Герофарм", а также один - производства завода "Медсинтез". Все три выпускаются в России по полному циклу.

В сообщении Минпромторга РФ говорится, что отечественные производители имеют достаточные мощности для обеспечения годовой потребности системы здравоохранения России, например, "Герофарм" может выпускать более 1 млн упаковок препарата в год.

По данным Центра развития перспективных технологий (оператор единой национальной системы маркировки и прослеживаемости), в России остатки лекарственных препаратов с международным непатентованным наименованием (МНН) инсулин аспарт составляют более 1 млн упаковок.

Ранее "Коммерсантъ" сообщал, что в России взрослые пациенты с диабетом столкнулись с трудностями в получении сверхбыстрого инсулина аспарт "Фиасп". В материале отмечалось, что в первом квартале текущего года госзакупки препарата сократились на 95%.

В Росздравнадзоре сообщили "Интерфаксу", что с 2021 по 2024 год отмечается устойчивый выпуск в гражданский оборот препарата с МНН инсулин аспарт как отечественного, так и зарубежного производства. Сведений от производителей о прекращении поставок в Минздрав России и Росздравнадзор не поступало. Зарегистрировано шесть препаратов с таким МНН, три отечественного производства и три - зарубежного.