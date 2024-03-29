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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 17:30

Прокуроры указали россиянам на риски при инвестировании в финансовые продукты

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Генпрокуратура РФ предупредила о возможности потерять деньги при инвестировании в финансовые продукты, которые предлагают банки.

"В органы прокуратуры поступают многочисленные жалобы о навязывании различных финансовых инструментов, введении граждан в заблуждение сотрудниками банков относительно предлагаемых продуктов, невозможности возврата вложенных средств", - сообщили в ведомстве в пятницу.

Прокуроры установили, что при обращении в кредитные организации физлицам предлагают финансовые услуги сторонних компаний с повышенной доходностью, такие как инвестиционное страхование жизни, открытие индивидуального инвестиционного или брокерского счета и другие. "Сотрудниками банков сообщается о якобы привлекательности вложения денежных средств в такие инструменты. При этом не всегда возможные риски при заключении подобных договоров, связанные с утратой части или всех средств, понятны гражданам", - подчеркнули в Генпрокуратуре.

Там разъяснили, что стороной в таких сделках с населением являются компании, не осуществляющие банковские операции (брокеры, страховщики и другие).

"Кредитные учреждения, которые предлагают рассматриваемые услуги на основании агентских договоров, рисков и ответственности за вложенные гражданами денежные средства не несут, по возникающим обязательствам не отве‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​‌‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​‌‌‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​​​‌‌​чают", - сказали в надзорном ведомстве, добавив, что потом у граждан возникают проблемы по возврату денег, однако по условиям заключенных договоров вывод активов со счета брокерской, страховой или иной организации возможен по истечении двух, трех и пяти лет или иного более позднего срока.

"Кроме того, за обслуживание таких продуктов предусмотрена плата, о которой не всегда известно лицам при оформлении договоров, а также комиссия, в случае полного или частичного возврата средств", - сказали в ведомстве.

В Генпрокуратуре добавили, что эта проблематика "усугубилась вследствие недружественных действий ряда иностранных государств, в связи с чем торги некоторыми зарубежными финансовыми активами приостановились, клиенты столкнулись с невозможностью вывода денежных средств".

"В связи с этим гражданам необходимо обращать внимание, что получение доходов от такого инвестирования, в том числе связанного с торгами на биржевых и внебиржевых площадках, при которых стоимость сделок вариативна, непредсказуемо, его точное прогнозирование невозможно", - предупредили в прокуратуре.

Гражданам следует тщательно и внимательно изучать предлагаемые договоры и заявления о присоединении к ним, а также памятки по приобретению финансовых инструментов в целях недопущения нарушения имущественных прав, сообщили в ведомстве.

Генпрокуратура РФ
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