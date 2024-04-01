Мишустин встретится с депутатами Госдумы от "Новых людей"

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Премьер-министр России Михаил Мишустин в рамках подготовки к ежегодному отчету в Госдуме встретится 1 апреля с руководящим составом и представителями фракции партии "Новые люди", сообщает пресс-служба правительства.

"Консультации с депутатами в преддверии ежегодного отчёта позволяют обеспечить эффективное взаимодействие Правительства с парламентариями, в том числе для обсуждения поднимаемых ими тем и вопросов", - отмечается в сообщении.