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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 18:32

Мишустин встретится с депутатами Госдумы от "Новых людей"

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Премьер-министр России Михаил Мишустин в рамках подготовки к ежегодному отчету в Госдуме встретится 1 апреля с руководящим составом и представителями фракции партии "Новые люди", сообщает пресс-служба правительства.

"Консультации с депутатами в преддверии ежегодного отчёта позволяют обеспечить эффективное взаимодействие Правительства с парламентариями, в том числе для обсуждения поднимаемых ими тем и вопросов", - отмечается в сообщении.

Михаил Мишустин Госдума Новые люди
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