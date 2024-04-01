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Минобороны РФ сообщило о выходе на учения еще одной дивизии РВСН

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Мобильные комплексы "Ярс" Барнаульского соединения Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) выведены в ходе учений на маршруты боевого патрулирования в Алтайском крае, сообщило Минобороны РФ в понедельник.

"Расчеты подвижных грунтовых ракетных комплексов "Ярс" совершают марши протяженностью до 100 километров, проводят мероприятия по инженерному оборудованию полевых позиций, организации маскировки и боевого охранения. Также военнослужащие отработают вопросы противодействия диверсионно-разведывательным группам", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Ведомство в понедельнике распространило кадры вывода подвижных грунтовых ракетных комплексов "Ярс" из ангаров в Барнаульском соединении РВСН.

В ходе тренировки стратегические ракетчики отработают "интенсивные маневренные действия на маршрутах боевого патрулирования в рамках несения боевого дежурства в особом режиме", заявили военные.

Ранее Минобороны сообщило, что в ходе учений в марте на маршруты патрулирования выведены два полка с "Ярсами" Иркутской дивизии РВСН.

Минобороны России также сообщало, что РВСН проведут учения с выводом на полевые позиции мобильных пусковых установок "Ярс" в Марий Эл и Свердловской области.

"Ярс" - стратегический ракетный комплекс мобильного и шахтного базирования. Официально сообщалось, что он способен поражать цели на дальности до 11 тыс. км, оснащен разделяющейся головной частью с маневрирующими блоками.

РВСН - род войск Вооружённых сил РФ, главный компонент ее стратегических ядерных сил. Эти войска предназначены для ядерного сдерживания возможной агрессии.

Минобороны РФ РВСН Ярс
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