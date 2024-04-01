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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 13:42

В Кремле обещают позже сделать заявление насчет истечения полномочий Зеленского

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - В Кремле проанализируют ситуацию прежде, чем заявить о позиции по поводу истечения срока полномочий Владимира Зеленского в качестве президента Украины, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Я бы не стал сейчас забегать вперед. Констатация сроков совершенно правильная. В мае действительно наступит момент, когда полномочия действующего президента (Украины - ИФ) истекут. Там будем соответствующим образом ориентироваться, анализировать ситуацию с тем, чтобы заявить о своей позиции", - сказал Песков в понедельник журналистам.

Зеленский был избран на пост президента Украины в 2019 году, срок его полномочий истекает 20 мая 2024 года. Согласно украинской конституции, выборы президента Украины проходят в последнее воскресенье марта в год, когда заканчиваются полномочия действующего главы государства. В этом году голосование не состоялось. Такое решение было принято Киевом в связи с введенным в стране военным положением, согласно которому выборы президента в период его действия не проводятся. По данным СМИ, прояснением ситуации может заняться Конституционный суд Украины.

Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя ситуацию с вопросом о признании Россией Зеленского легитимным президентом Украины по истечении официального срока его полномочий 28 марта в интервью газете "Известия", сказал: "Что будет 21 мая - давайте доживем до этого. Может, нам и не потребуется ничего признавать".

Дмитрий Песков Украина Владимир Зеленский
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