Лукашенко призвал Украину сесть за стол переговоров с Россией

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что сейчас очень удачный момент для начала мирных переговоров по Украине. Об этом он заявил в пятницу перед встречей с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Президент России вчера половину вступительного слова уделил мирным переговорам. С точки зрения дипломатической, вы же понимаете, к чему это. Мне кажется, сегодня момент для украинцев и Запада сесть за стол переговоров и окончательно договориться", - сказал Лукашенко.

Фрагмент общения со СМИ опубликован близким к пресс-службе белорусского президента телеграм-каналом "Пул Первого".

"Документы есть, они парафированы и российской, и украинской стороной. Давайте вернемся к этим документам и от этого будем плясать. Или остановимся на тех принципах, которые заложены в документах... Очень хороший момент для Украины и кураторов украинских принять решение. Его надо принимать", - заявил Лукашенко.

Причем, добавил он, мирные переговоры по Украине необходимо начинать, пока есть легитимная украинская власть, с которой можно договариваться.

Как пояснил Лукашенко, фрагмент общения которого со СМИ в пятницу публикует телеграм-канал журналиста Павла Зарубина, у президента Украины Владимира Зеленского "22 или 21 мая заканчивается срок полномочий". "Может создаться ситуация, когда тот же Путин скажет: "Ребята, а с кем подписывать договор? Полномочия у президента Украины истекли"", - отметил Лукашенко.

"Сегодня мы подпишем с ним какой-то договор, завтра придет к власти новый президент, ему это не понравится (они умеют это делать, как в случае с Минскими соглашениями), он скажет: "Да это нелегитимный президент подписывал"... Американцы на карман надавят, миллиарды же жмут всегда, скажут, продолжай войну. Будет продолжаться война", - сказал он.

Накануне Путин заявил, что Россия готова к переговорам по Украине, но без навязывания Москве какой-либо позиции, не основанной на реалиях. "Мы готовы конструктивно работать, но никакого навязывания нам какой бы то ни было позиции, не основанной на реалиях, конечно, быть не может", - сказал Путин на встрече с Лукашенко.

Он напомнил о том, что переговорный процесс начинался по инициативе Минска в двух городах Белоруссии, а затем продолжился в Турции, где были достигнуты определенные договоренности, и документ был парафирован сторонами. Однако после отвода российских войск от Киева, заявил президент РФ, "наши договоренности были выброшены в помойку".

В свою очередь Лукашенко заявил, что поддерживает позицию России по урегулированию украинского кризиса. "Я абсолютно поддерживаю позицию нынешнюю российского руководства, вашу позицию по мирному процессу в этом конфликте. Сегодня есть все, чтобы сесть и договариваться. Я чувствую, что недалек тот момент, когда Украина одумается и поймет, где ее счастье", - сказал он.