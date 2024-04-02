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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 19:08

Шойгу заявил, что с начала года взято под контроль 403 кв. км территории новых регионов РФ

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что с начала текущего года в ходе специальной военной операции взято под контроль 403 квадратных километра территории новых российских регионов.

"Всего с начала года под наш контроль перешло 403 квадратных километра территории новых регионов Российской Федерации", - сказал Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооружённых сил РФ во вторник.

Он сообщил, что в марте 2024 года в ходе СВО взяты под контроль четыре населённых пункта в ДНР (Невельское, Орловка, Тоненькое, Красное) и посёлок Мирное в Запорожской области.

"Продолжаем снижать боевой потенциал противника", - добавил Шойгу.

Хроника 24 февраля 2022 года – 02 апреля 2024 годаВоенная операция на Украине
Сергей Шойгу Минобороны РФ
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