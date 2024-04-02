Госдума приняла закон о запрете увольнять вдов ветеранов боевых действий

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении законопроект № 441036-8 о дополнительных трудовых гарантиях вдовам погибших ветеранов боевых действий.

Закон запрещает увольнять по инициативе работодателя таких вдов в течение одного года с момента гибели супруга. Исключение составят случаи, когда женщина повторно вступила в брак или неоднократно допускала грубые нарушения трудовой дисциплины.

"Необходимо сделать все, чтобы поддержать семьи погибших героев. Вдовы солдат и офицеров, отдавших свои жизни за безопасность и суверенитет нашей Родины, должны быть уверены, что их права защищены", - сказал, комментируя инициативу спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Он напомнил, что сейчас нельзя увольнять женщин, имеющих ребенка в возрасте до 3 лет, воспитывающих ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет и одиноких матерей.