Принят закон о праве казенных предприятий брать займы у некредитных организаций

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении закон, который позволяет казенным предприятиям брать займы у некредитных организаций, в том числе государственных корпораций и фондов развития промышленности.

Документ (№494749-8) был внесен в парламент правительством в ноябре 2023 года.

"Законопроектом предоставляется право казенным предприятиям осуществлять заимствования путем размещения облигаций или выдачи векселей, а также в иных формах в случаях, установленных правительством РФ", - говорится в пояснительных материалах.

Согласно действующему законодательству о государственных и муниципальных унитарных предприятиях, в РФ могут действовать два вида унитарных предприятий. Первый вид – это унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения, т.е. федеральное государственное предприятие, государственное предприятие субъекта РФ, муниципальное предприятие.

Второй вид – это унитарные предприятия, основанные на праве оперативного управления: федеральное казенное предприятие, казенное предприятие субъекта РФ, муниципальное казенное предприятие.

Первый тип унитарных предприятий имеет право осуществлять заимствования путем размещения облигаций или выдачи векселей, в том числе и у некредитных организаций, деятельность которых не преследует цель извлечения прибыли (в частности, государственных и бюджетных учреждений, публичных институтов развития), а второй тип – нет.

"В целях исправления сложившейся ситуации законопроектом предлагается предоставить казенным предприятиям право осуществления заимствования средств у некредитных организаций, в том числе государственных корпораций, головных организаций интегрированных структур промышленности, государственных фондов развития промышленности и специализированных организаций, выполняющих функции государственных посредников при осуществлении внешнеторговой деятельности в отношении продукции военного назначения", - говорится в заключении комитета по собственности Госдумы на принятый закон.

"Принимая во внимание наличие ограничений на доступ российских компаний к внешним рынкам заемного капитала, повышение стоимости кредитных ресурсов на внутреннем рынке, а также рост цен на энергоресурсы, сырье и комплектующие, казенные предприятия, входящие в состав государственных корпораций, отраслевых интегрированных структур и финансово-промышленных групп, сталкиваются с ограничениями на привлечение займов на более выгодных условиях у иных участников рынка, не являющихся кредитными организациями", - говорится в пояснительных материалах к документу.

Закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.