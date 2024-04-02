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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 14:23

Три человека пострадали при обстреле Каховки

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Три человека пострадали в результате обстрела Херсонской области со стороны ВСУ, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем-телеграм канале.

Губернатор уточнил, что обстрел Каховки ведется из артиллерии и с применением дронов-камикадзе. Одним из ударов повреждена линия электропередач в городе, из-за чего большая часть населенного пункта осталась без электро- и водоснабжения. На месте работают аварийные бригады.

Кроме того, ВСУ нанесли ракетный удар по пгт Новая Маячка, разрушив здание стационара поселковой больницы.

Владимир Сальдо ВСУ Херсонская область
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