Три человека пострадали при обстреле Каховки

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Три человека пострадали в результате обстрела Херсонской области со стороны ВСУ, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем-телеграм канале.

Губернатор уточнил, что обстрел Каховки ведется из артиллерии и с применением дронов-камикадзе. Одним из ударов повреждена линия электропередач в городе, из-за чего большая часть населенного пункта осталась без электро- и водоснабжения. На месте работают аварийные бригады.

Кроме того, ВСУ нанесли ракетный удар по пгт Новая Маячка, разрушив здание стационара поселковой больницы.