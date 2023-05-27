РФ в 2022 году увеличила поставки аграрной продукции в страны АТР на 10%

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Поставки аграрной продукции в страны Азиатско-Тихоокеанского региона в прошлом году увеличились на 10% и составили $8 млрд, тенденция к росту сохраняется и в этом году, сообщил в субботу заместитель министра сельского хозяйства РФ Сергей Левин.

"Наши поставки продукции АПК в АТР стабильно растут. В прошлом году они превысили $8 млрд, это на 10% больше уровня предыдущего года. В этом году рост экспорта также сохраняется и даже ускоряется. Наш объем экспорта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился более чем на 30%. Наши крупнейшие покупатели в АТР - Китай, Южная Корея, Япония и Вьетнам", - отметил Левин, выступая в режиме онлайн на форуме "АмурЭкспо" в Амурской области.

Он отметил, что Китай и Вьетнам "будут активно увеличивать импорт продовольствия" в ближайшие годы с учетом урбанизации и опережающего роста доходов населения. "Китай, например, нарастил импорт продовольствия почти в два раза за последние пять лет. Эта страна является ключевым партнером в области торговли сельскохозяйственной продукции. В прошлом году наши поставки продовольствия туда превысили $5 млрд", - сказал Левин.

Все последние годы, кроме пандемийных, российский экспорт в Китай показывал двузначные темпы роста, в прошлом году он вырос почти второе по отношению к уровню 2017 года, а доля КНР в российском экспорте увеличилась почти до 12,5%.

Заместитель министра подчеркнул, что Россия входит в двадцатку крупнейших экспортеров сельскохозяйственной продукции и продовольствия в мире и последние 20 лет поднялась в мировом рейтинге стран-экспортеров на 18-ое место.

"За этот период российский экспорт АПК вырос практически в 3,5 раза, что стало возможным благодаря реализации экспортно-ориентированной модели развития российского агропромышленного комплекса. По результатам прошлого года российский аграрный экспорт превысил $41,5 млрд, что на 12% больше, чем годом ранее", - сказал Левин.

Наибольшую долю в экспортируемой продукции, по его словам, составляют зерновые, в основном пшеница. Следом идет масложировая продукция, рыба, морепродукты, продукция пищевой и перерабатывающей промышленности и другое.

География российского аграрного экспорта охватывает около 160 стран мира. Ведущими импортерами сельхозпродукции является Китай, Турция, Казахстан, Республика Корея.