Опасность атаки БПЛА отменена в Воронежской и Курской областях

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Губернаторы Воронежской и Курской областей сообщили об отмене опасности атаки БПЛА в регионах.

"Уважаемые воронежцы! Отбой режима опасности атаки БПЛА в регионе", - в своем телеграм-канале губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Глава Курской области Роман Старовойт также сообщил об отмене опасности атаки дронов в его регионе. "Курская область: внимание! Отбой опасности атаки БПЛА", - написал он в своем телеграм-канале во вторник. Опасность атаки БПЛА была объявлена губернатором ранее вечером.