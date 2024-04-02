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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 18:39

Опасность атаки БПЛА отменена в Воронежской и Курской областях

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Губернаторы Воронежской и Курской областей сообщили об отмене опасности атаки БПЛА в регионах.

"Уважаемые воронежцы! Отбой режима опасности атаки БПЛА в регионе", - в своем телеграм-канале губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Глава Курской области Роман Старовойт также сообщил об отмене опасности атаки дронов в его регионе. "Курская область: внимание! Отбой опасности атаки БПЛА", - написал он в своем телеграм-канале во вторник. Опасность атаки БПЛА была объявлена губернатором ранее вечером.

Александр Гусев Воронеж
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