Мишустин выступит в Госдуме с отчетом о работе правительства за минувший год

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Премьер РФ Михаил Мишустин в среду выступит в Госдуме с ежегодным отчетом о результатах деятельности правительства за 2023 год, сообщает пресс-служба кабинета министров.

Мишустин также ответит на вопросы парламентариев.

В заседании Госдумы, посвященном отчету правительства, примут участие вице-премьеры и министры.

В преддверии отчета правительства премьер РФ и члены кабинета министров провели отдельные встречи со всеми думскими фракциями, а затем совещание по подготовке к этому мероприятию. Прямая трансляция отчета правительства в Госдуме запланирована на канале "Россия 24" (ВГТРК), а также на официальных ресурсах кабинета министров в интернете.