Оползень сошел на железную дорогу в Сочи

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Оползень сошел в ночь на среду в Лазаревском районе Сочи, в том числе на железную дорогу. Нештатная ситуация привела к нарушению графика движения поездов. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД, филиал ОАО "РЖД).

"На железнодорожном перегоне Дагомыс-Мамайка активизировался оползневой процесс. Вследствие коммунальной аварии на опорную стену и железнодорожные пути вынесло 70 кубометров грунта и элементов бетонных конструкций. Это привело к повреждению 20 метров подпорной стены и опоры контактной сети", - говорится в сообщении.

В связи с происшествием движение поездов на участке организовано по одному пути в обе стороны.

В свою очередь, пресс-служба администрации Сочи сообщает, что на месте развернут городской оперативный штаб. "К ликвидации последствий приступили незамедлительно. В работах задействовано 50 специалистов Сочинской дистанции пути ОАО "РЖД" и 6 единиц специализированной техники", - отмечает пресс-служба.