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На повышение зарплат бюджетников в 2023 г. направили 190 млрд руб.

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Для повышения зарплат работников бюджетной сферы в 2023 года было выделено около 190 млрд руб., сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"В зоне постоянного внимания правительства - и вопросы оплаты труда сотрудников бюджетного сектора (...) Мы вместе с регионами приводим их зарплаты в соответствие с "майскими" указами президента. На это в прошлом году из федеральных средств направили около 190 миллиардов рублей. Такое решение затронуло свыше 5 миллионов бюджетников", - сказал Мишустин, выступая в среду в Госдуме с отчетом о результатах деятельности правительства РФ за 2023 год.

Он также сообщил, что было выделено порядка 30 млрд руб. из федерального фонда ОМС, чтобы увеличить зарплаты медицинских работников.

Премьер напомнил, что к работникам бюджетной сферы относятся педагоги и преподаватели вузов, врачи и другой медицинский персонал, специалисты социальной и культурной сферы, науки.

Михаил Мишустин РФ
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