Лавров в ближайшее время посетит Китай

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров посетит Китай в ближайшее время, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в Москве в среду.

По ее словам, предусмотрены переговоры с министром иностранных дел Китая Ван И. Дата визита будет вскоре объявлена "совместно с китайскими коллегами".

"Как ожидается, главы внешнеполитических ведомств обсудят широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества, взаимодействия на международной арене с акцентом на совместную работу в ООН, БРИКС, ШОС, группе "двадцати", АТЭС и других многосторонних механизмах и форумах", - отметила Захарова.

Она сообщила, что "ожидается обстоятельный обмен мнениями по ряду горячих тем, региональных сюжетов, включая украинский кризис, ситуацию в азиатско-тихоокеанском регионе и другие проблемы".