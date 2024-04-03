Мишустин заявил о доппомощи регионам, расположенным рядом с новыми субъектами РФ

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Правительство оказывает дополнительную помощь регионам, которые находятся рядом с новыми субъектами РФ, заявил глава правительства Михаил Мишустин.

"Дополнительную помощь оказываем и соседним регионам. По поручению президента направили Белгородской, Брянской и Курской областям, а также Республике Крым один миллиард рублей. Средства пошли на гранты для предприятий, финансирование на льготных условиях. В этих субъектах станем использовать и преференциальный режим свободной экономической зоны", - сказал Мишустин, выступая с отчетом правительства в Госдуме в среду.

В эту пятницу, продолжил он, соответствующий законопроект будет рассмотрен на заседании кабмина, а затем внесен в Госдуму.

Председатель правительства подчеркнул, что работа по поддержке людей и бизнеса в этих регионах будет продолжена.

Отдельно он остановился на вопросе интеграции самих новых регионов в российское правовое поле, отметив, что для этого потребовалось принятие порядка 60 новых законов.