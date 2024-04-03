Правительство выделит "Балтийскому заводу" 22 млрд руб. на ледоколы серии 22220

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Правительство РФ выделит АО "Балтийский завод" (входит в состав АО "ОСК") средства на строительство серийных ледоколов, заявил в среду премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая с докладом в Госдуме.

"На Балтийском заводе в Санкт-Петербурге строятся три универсальных атомных ледокола, вы знаете об этом, в марте мы приняли решение о выделении почти 22 млрд руб., чтобы такая работа была продолжена", - сказал он.

В настоящее время "Балтийский завод" ведет строительство трех ледоколов проекта 22220 - ледокол "Ленинград", закладка которого состоялась 26 января 2024 г., "Чукотка" (заложен в декабре 2020 г.) и "Якутия" (заложен в мае 2020 г.).

В январе в ходе закладки ледокола "Ленинград" президент России Владимир Путин анонсировал в следующем году начало строительства еще одного корабля такого же класса - "Сталинград".

Ледоколы проекта 22220 предназначены для проводки судов в Арктике на участках Енисея и Обской губы, для буксировки судов и других плавучих сооружений во льдах и на чистой воде, а также решения других задач.