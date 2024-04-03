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Средний чек на проживание в отелях РФ в первом квартале вырос на 20% год к году

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Средний чек на проживание в течение двух суток в отелях РФ в первом квартале 2024 года вырос на 20% по сравнению с тем же периодом прошлого года, до 10,6 тыс. рублей, сообщает в среду сервис МТС Travel.

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"На проживание в российских отелях в январе-марте путешественники в среднем тратили 10,6 тыс. рублей. Таков средний чек за двое суток, за год он вырос примерно на 20%. Среди причин роста - перераспределение бюджетов путешественников на отдых внутри страны с зарубежных направлений и, как следствие, повышенный спрос на объекты проживания во всех категориях", - говорится в сообщении.

Чаще всего, по данным сервиса, россияне в первом квартале бронировали отели в Москве (16%), Краснодарском крае (8%), Санкт-Петербурге (7%), Татарстане (3%), Свердловской области (3%).

Глубина бронирования отелей также выросла - в среднем путешественники покупали проживание за 15 дней до заселения, в то время как годом ранее этот показатель составлял 10 дней.

РФ МТС Travel
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