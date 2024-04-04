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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 12:58

Федеральные власти вернутся к вопросу строительства моста до Сахалина

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко предложил федеральной власти вернуться к вопросу строительства моста между материком и островом Сахалин, сообщает пресс-служба областного правительства в четверг.

С этим предложением глава региона обратился к президенту России Владимиру Путину на встрече с ним, которая прошла 3 апреля в режиме видеосвязи, глава государства поручил проработать этот вопрос с федеральным правительством.

"В будущем мы рассчитываем, что у нас появится мост (между Сахалином и материковой частью Хабаровского края - ИФ). Если раньше аргументов было мало, сейчас скажу, что у нас начала развиваться промышленность, появляется дополнительная грузовая база", - сказал Лимаренко на встрече.

В стенограмме встречи президента с сахалинским губернатором, опубликованной на сайте главы государства, сообщается, что Лимаренко назвал ориентировочную стоимость проекта - 600 млрд рублей (300 млрд рублей - мост и еще столько же - подходы к нему), предложив в качестве варианта строительство моста через концессию. По мнению главы государства, "подходы и развязки будут стоить дороже, чем мост".

"Нужно связать мостовым переходом Сахалин с материком, и развитие пойдет там другими темпами. Уверен абсолютно. Давайте вернемся к этой теме, посмотрим", - поддержал инициативу президент.

Он добавил, что надо оценить возможности развития территорий на материке, прилегающих к будущему мосту и подходам к нему, поручив губернатору проработать вопрос строительства моста с федеральным правительством, сообщает пресс-служба правительства региона.

Проект строительства транспортного железнодорожного перехода с Сахалина на материк обсуждается много лет. Проработкой вопроса о его реализации Путин поручал заняться кабмину в июле 2018 года. Строительство перехода рассматривается в двух вариантах - мост или тоннель. Сейчас приоритетным является проект железнодорожного моста. Общая длина однопутной линии должна составить более 580 км. Стоимость всего проекта ранее оценивалась в 540,3 млрд рублей.

Сахалинская область Валерий Лимаренко Владимир Путин
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