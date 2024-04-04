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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено 03 апреля

МЧС России доставило в ЛНР более 100 тонн гуманитарной помощи

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Сотрудники МЧС РФ привезли населению Луганской народной республики 105 тонн продуктов, сообщила пресс-служба министерства в четверг.

"Сотрудники МЧС РФ на восьми большегрузах привезли 105 тонн продуктов в Луганскую народную республику. Машины Ногинского спасательного центра МЧС РФ прибыли в города Рубежное, Северодонецк, Лисичанск и село Епифановку", - говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что всего с начала этого года 22 автоколоннами МЧС в ЛНР доставлены 970 тонн продовольствия.

МЧС РФ ЛНР
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