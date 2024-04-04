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Новый фильм Гая Ричи не получил прокатное удостоверение в России

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Минкультуры РФ на выдало прокатное удостоверение фильму "Министерство неджентльменских дел" режиссера Гая Ричи, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании-прокатчика "Волга".

"Фильм "Министерство неджентльменских дел" Гая Ричи не получил прокатное удостоверение на выбранную дату на основании подпункта "е" пункта 18 правил выдачи", - сказала собеседница агентства.

Согласно правилам, в подпункте "е" указываются причины, связанные с нарушением правил выдачи прокатного удостоверения, в том числе ошибки в поданных для получения прокатного удостоверения документах. Также фильму могут оказать в прокатном удостоверении из-за того, что в выбранную дату выходят несколько фильмов, имеющих схожую тематику, жанр, или рассчитанных на одну целевую аудиторию.

Комментарием Минкультуры РФ "Интерфакс" пока не располагает.

Сценарий фильма основан на книге Дэмиена Льюиса "Министерство неджентльменской войны: как тайные войны Черчилля подожгли Европу и породили современные теневые операции". Речь идет о спецгруппе, созданной во время Второй мировой войны премьер-министром Уинстоном Черчиллем и военными чиновниками. Компанию бойцов собрали в основном из преступников и отправили на миссию против нацистов.

Гай Ричи Минкультуры РФ
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