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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 13:27

Посол Южной Кореи вызван в МИД РФ

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Посол Республики Корея Ли До Хун в Москве в пятницу был вызван в МИД России, сообщили в российском дипломатическом ведомстве.

Южнокорейскому дипломату было заявлено, что "введение правительством Республики Корея односторонних санкций в отношении российских физических и юридических лиц Россия рассматривает как очередной недружественный шаг Сеула, предпринятый на основании голословных обвинений в "незаконном сотрудничестве Москвы с Пхеньяном в нарушение соответствующих резолюций СБ ООН", говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.

"Это не может не оказать негативного влияния на двусторонние отношения", - отмечается в сообщении.

С российской стороны было "подчеркнуто, что РФ категорически не приемлет подобных нелегитимных действий в свой адрес".

"Южнокорейской стороне был также адресован призыв отказаться от контрпродуктивных санкционно-силовых мер, провоцирующих дальнейшее усиление напряженности на Корейском полуострове, что в итоге угрожает безопасности самой Республики Корея", - заявили на Смоленской площади.

Ранее в апреле сообщалось, что Сеул ввел санкции в отношении двух российских физических лиц и двух компаний, а также двух судов, которые, как утверждается, "имеют отношение к сотрудничеству с КНДР".

МИД РФ Южная Корея КНДР
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