Военные РФ за неделю нанесли 39 групповых ударов в ответ на атаки ВСУ по энергетике

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Российские военные за неделю нанесли 39 групповых ударов по украинским объектам в ответ на попытки нанести ущерб нефтегазовым и энергетическим объектам РФ, заявили в Минобороны России.

"С 31 марта по 5 апреля в ответ на попытки киевского режима нанести ущерб объектам нефтегазовой отрасли и энергетики России Вооруженными силами Российской Федерации нанесено 39 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, беспилотными летательными аппаратами, по объектам энергетической отрасли Украины, а также предприятиям военно-промышленного комплекса, средствам ПВО, арсеналам, базам горючего, пунктам временной дислокации украинских подразделений и иностранных наемников", - сказали в Минобороны РФ.

В ведомстве заявили, что цели ударов достигнуты - все назначенные объекты поражены.

Также сообщается, что российские военные за неделю уничтожили три штурмовика Су-25 воздушных сил Украины на аэродроме базирования и пять пусковых установок зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-300, а также сбили два истребителя Су-27 и один Миг-29.

"Ракетными войсками, артиллерией и беспилотными летательными аппаратами группировок войск в течение недели уничтожены три штурмовика Су-25 воздушных сил Украины на аэродроме базирования и пять пусковых установок зенитного ракетного комплекса С-300", - говорится в сообщении.

По словам военных, уничтожены два истребителя Су-27 и один Миг-29 ВСУ, пять авиационных управляемых бомб Hammer и JDAM, 91 реактивный снаряд систем залпового огня HIMARS, Vampire и "Ураган", а также 1 тыс. 119 украинских дронов.

В Минобороны РФ сообщили, что в течение недели семь украинских военнослужащих сдались в плен.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 583 самолета, 270 вертолетов, 18892 беспилотных летательных аппарата, 495 зенитных ракетных комплексов, 15691 танк и другие боевые бронированные машины, 1264 боевые машины реактивных систем залпового огня, 8674 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 20627 единиц специальной военной автомобильной техники", - заявили в военном ведомстве.