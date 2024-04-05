Почти 11 тыс. человек попали в зону затопления в Орске после прорыва дамбы

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - В зону затопления после прорыва дамбы в Орске Оренбургской области попадают более 4 тысяч домов, сообщает администрация города в своем телеграм-канале.

"Прорвало защитную дамбу в Старом городе в районе ул. Оренбургской. В настоящее время идет эвакуация населения. В зону затопления попадают 4258 домов и 10987 человек", - говорится в сообщении.

По данным мэрии, на месте работают представители администрации Советского района города, группировка спасателей, прибывших в Орск в количестве 50 человек с плавсредствами.

Жители вывозятся на частных автобусах и автобусах местного предприятия. Пункты временного размещения расположены в семи образовательных учреждениях, в них дежурят специалисты, медицинские работники, организованно питание и спальные места.

Ранее сообщалось о введении режима ЧС в связи с паводком на всей территории Оренбургской области.

Орск – город в Оренбургской области с населением около 200 тыс. человек. Расположен примерно в 300 км к востоку от Оренбурга, недалеко от границы с Казахстаном. Через город протекает река Урал и впадающая в нее река Орь.

Микрорайон Старый город находится в Советском районе Орска, на левобережье реки Урал к востоку от места впадения реки Орь. Застроен, в основном, одноэтажными, двух- и трехэтажными домами (1930-х годов) и современными коттеджами.