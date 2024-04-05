Ингушетия назвала фейком предупреждение об атаке дронами, сделанное якобы от имени МЧС

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Сообщения в социальных сетях о возможных атаках беспилотников на Ингушетию в предстоящие выходные не имеют под собой никаких оснований, сообщили в пятницу "Интерфаксу" в пресс-службе главы и правительства региона.

"В социальных сетях распространяется информация на скриншотах, предположительно, от имени МЧС Ингушетии о возможной атаке беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) в регионе. Представители регионального МЧС опровергли данную информацию, заявив, что угрозы атаки не подтверждены", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в республике не зафиксировано никаких инцидентов подобного рода. В кабинете министров призвали жителей не поддаваться на провокации и не распространять фейковую информацию.

Ранее в популярных соцсетях появились сообщения с уведомлением якобы от МЧС республики о возможных атаках на регион беспилотниками 6-7 апреля.