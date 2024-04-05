Поиск
ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 17:36

Ингушетия назвала фейком предупреждение об атаке дронами, сделанное якобы от имени МЧС

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Сообщения в социальных сетях о возможных атаках беспилотников на Ингушетию в предстоящие выходные не имеют под собой никаких оснований, сообщили в пятницу "Интерфаксу" в пресс-службе главы и правительства региона.

"В социальных сетях распространяется информация на скриншотах, предположительно, от имени МЧС Ингушетии о возможной атаке беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) в регионе. Представители регионального МЧС опровергли данную информацию, заявив, что угрозы атаки не подтверждены", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в республике не зафиксировано никаких инцидентов подобного рода. В кабинете министров призвали жителей не поддаваться на провокации и не распространять фейковую информацию.

Ранее в популярных соцсетях появились сообщения с уведомлением якобы от МЧС республики о возможных атаках на регион беспилотниками 6-7 апреля.

Ингушетия МЧС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Почти 11 тыс. человек попали в зону затопления в Орске после прорыва дамбы

Михаил Веллер объявлен иноагентом

В Орске прорвало дамбу

В Орске прорвало дамбу

Более 3 тыс. жителей Оренбуржья эвакуированы из-за паводка

Что произошло за день: пятница, 5 апреля

Замглавы МЧС РФ Денисов прибыл в пострадавшую от паводка Оренбургскую область

Замглавы МЧС РФ Денисов прибыл в пострадавшую от паводка Оренбургскую область

Семь рейсов "РусЛайна" задержаны и три перенесены по техническим причинам

Чибиса перевели в Мурманскую областную больницу

Нападение на Crocus City Hall

Арестован еще один фигурант дела о теракте в Crocus City Hall

Обсуждается, нужно ли менять критерии признания компаний экономически значимыми

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });