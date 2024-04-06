Движение временно перекроют в центре Москвы в субботу из-за парада трамваев

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - В центральной части Москвы в субботу будет временно перекрыто движение транспорта в связи с проведением парада трамваев.

Как ранее сообщалось на сайте мэра и правительства столицы, с 10:00 до 11:00 в течение пяти минут нельзя будет проехать по участку Лесной улицы от Новолесной улицы до 1-го Лесного переулка.

На это же время в период с 11:00 до 11:30 движение будет закрыто на пересечении улиц Лесной, 1-й Тверской-Ямской и площади Тверская Застава, а также на участке Лесной улицы от 1-го Лесного переулка до 1-й Тверской-Ямской улицы.

С 11:00 до 16:00 перекроют съезд с площади Тверская Застава на улицу Бутырский Вал, а также съезд с Тверского путепровода на площадь Тверская Застава.

С 10:00 до окончания парада и выставки в районе Белорусского вокзала также поменяются маршруты наземного транспорта. Трамваи маршрута № 7 вместо Белорусского вокзала будут курсировать до метро "Новослободская". Взамен пассажиры смогут воспользоваться Кольцевой линией метро.

С 10:40 автобусы № т70, 27, 345 и 384 вместо Белорусского вокзала будут ходить до остановки "МЦД Белорусская" с разворотом под Тверским путепроводом.

Водителям и пассажирам городского транспорта рекомендуют заранее планировать маршрут.

Традиционный парад трамваев состоится в Москве 6 апреля, он начнется в 11:00 на Лесной улице. После парада на площади Тверская Застава начнется концерт в честь 125-летия московского трамвая.