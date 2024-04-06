МЧС уточнило, что в Марий Эл прорвало не дамбу, а подмыло водопропускную трубу

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Сообщения об обрушении дамбы пруда в Куженерском районе Марий Эл спасателям не поступали, говорится в телеграм-канале республиканского управления МЧС в субботу.

Ранее прокуратура Марий Эл сообщала, что паводковыми водами разрушена дамба пруда в деревне Пекейсола.

В пресс-службе регионального управления МЧС уточнили, что в этом районе произошел подмыв водопропускной трубы через переезд.

По данным управления, угрозы подтопления населенного пункта нет, жизнедеятельность населения не нарушена.

Пресс-служба отмечает, что паводковая обстановка в норме, и подтопления территорий не зафиксировано.