Поиск
ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 16:20

МЧС уточнило, что в Марий Эл прорвало не дамбу, а подмыло водопропускную трубу

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Сообщения об обрушении дамбы пруда в Куженерском районе Марий Эл спасателям не поступали, говорится в телеграм-канале республиканского управления МЧС в субботу.

Ранее прокуратура Марий Эл сообщала, что паводковыми водами разрушена дамба пруда в деревне Пекейсола.

В пресс-службе регионального управления МЧС уточнили, что в этом районе произошел подмыв водопропускной трубы через переезд.

По данным управления, угрозы подтопления населенного пункта нет, жизнедеятельность населения не нарушена.

Пресс-служба отмечает, что паводковая обстановка в норме, и подтопления территорий не зафиксировано.

Марий Эл МЧС РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Половодье в Оренбургской области

Смерть двух мужчин в подтопленном Орске не связана с утоплением

Закон о штрафах за недопуск газовщиков в дома подписан президентом РФ

Закон о штрафах за недопуск газовщиков в дома подписан президентом РФ
Половодье в Оренбургской области

Дальнейшего разрушения поврежденной дамбы в Орске не зафиксировано

Половодье в Оренбургской области

Норовирус выявлен у 18 жителей подтопленного Орска

Норовирус выявлен у 18 жителей подтопленного Орска
Нападение на Crocus City Hall

Медведев обвинил западных лидеров в причастности к спонсированию теракта в Crocus

Путин подписал закон о запрете судимым за педофилию посещать места для детей

Половодье в Оренбургской области

Отказывающихся покидать дома жителей Оренбурга будут эвакуировать с полицией

Отказывающихся покидать дома жителей Оренбурга будут эвакуировать с полицией
Половодье в Оренбургской области

Число эвакуированных из зоны подтоплений в Орске выросло почти в три раза

Напавшего на губернатора Мурманской области отправили под стражу на два месяца

Напавшего на губернатора Мурманской области отправили под стражу на два месяца
Половодье в Оренбургской области

Дамба в Орске по проекту была рассчитана на уровень воды вдвое меньше нынешнего

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });