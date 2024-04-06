Гендиректор Telesport Макаренко отправлен под домашний арест по делу о мошенничестве

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Гагаринский суд Москвы по ходатайству следствия отправил под домашний арест генерального директора Telesport ("Телеспорт Групп") Петра Макаренко по уголовному делу о мошенничестве, сообщили в пресс-службе суда.

"В отношении Макаренко судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком до 4 мая 2024 года", - сообщили в пресс-службе в субботу.

Макаренко, по данным суда, предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Уголовное дело было возбуждено "по факту мошеннических действий, связанных с трансляцией спортивных мероприятий", пояснили в суде.

Комментариями следствия по ситуации "Интерфакс" в настоящее время не располагает.

Telesport - крупнейший российский оператор спортивного маркетинга. Компания, в частности, обладает правами на трансляцию Олимпийских игр 2024 года, Чемпионата мира по футболу 2026, ряда европейских футбольных турниров, а также других крупнейших спортивных событий.