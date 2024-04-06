Поиск
ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 16:20

Гендиректор Telesport Макаренко отправлен под домашний арест по делу о мошенничестве

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Гагаринский суд Москвы по ходатайству следствия отправил под домашний арест генерального директора Telesport ("Телеспорт Групп") Петра Макаренко по уголовному делу о мошенничестве, сообщили в пресс-службе суда.

"В отношении Макаренко судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком до 4 мая 2024 года", - сообщили в пресс-службе в субботу.

Макаренко, по данным суда, предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Уголовное дело было возбуждено "по факту мошеннических действий, связанных с трансляцией спортивных мероприятий", пояснили в суде.

Комментариями следствия по ситуации "Интерфакс" в настоящее время не располагает.

Telesport - крупнейший российский оператор спортивного маркетинга. Компания, в частности, обладает правами на трансляцию Олимпийских игр 2024 года, Чемпионата мира по футболу 2026, ряда европейских футбольных турниров, а также других крупнейших спортивных событий.

Telesport Телеспорт Групп Петр Макаренко
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Половодье в Оренбургской области

Жителей еще одного поселка в Орске срочно эвакуируют из-за нового прорыва дамбы

Жителей еще одного поселка в Орске срочно эвакуируют из-за нового прорыва дамбы
Половодье в Оренбургской области

Оренбургский губернатор назвал паводок этого года самым большим за всю историю региона

Оренбургский губернатор назвал паводок этого года самым большим за всю историю региона
Половодье в Оренбургской области

Смерть двух мужчин в подтопленном Орске не связана с утоплением

Закон о штрафах за недопуск газовщиков в дома подписан президентом РФ

Закон о штрафах за недопуск газовщиков в дома подписан президентом РФ
Половодье в Оренбургской области

Дальнейшего разрушения поврежденной дамбы в Орске не зафиксировано

Половодье в Оренбургской области

Норовирус выявлен у 18 жителей подтопленного Орска

Норовирус выявлен у 18 жителей подтопленного Орска
Нападение на Crocus City Hall

Медведев обвинил западных лидеров в причастности к спонсированию теракта в Crocus

Путин подписал закон о запрете судимым за педофилию посещать места для детей

Половодье в Оренбургской области

Отказывающихся покидать дома жителей Оренбурга будут эвакуировать с полицией

Отказывающихся покидать дома жителей Оренбурга будут эвакуировать с полицией
Половодье в Оренбургской области

Число эвакуированных из зоны подтоплений в Орске выросло почти в три раза

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });